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Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! İmralı heyetindeki ismi aradı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası PKK'nın ateşkes ilan etmesiyle süreç iyice hızlandı. Yaptığı ilk açıklama ile sürecin başlamasını sağlayan MHP lideri Devlet Bahçeli; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ın ardından İmralı görüşmelerinde yer alan Ahmet Türk ile de telefonda görüştü.

Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "silah bırakın" çağrısı sonrası ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayan ve 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' diyerek sürece destek veren Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor.

DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü de Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşen Bahçeli, Öcalan'ın çağrısını "önemli ve değerli" olarak nitelendirirken, Kandil'den gelen olumlu yanıtı da "memnuniyet verici" bulmuştu.

"UMUYORUZ HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Bahçeli son olarak İmralı görüşmelerine de katılan ve Öcalan'ın açıklamasının Kürtçe metnini kamuoyuna okuyan Ahmet Türk ile görüştü. Görüşmeyi Halk TV yazarı İsmail Saymaz duyurdu. Bahçeli'nin gelişmeler için "Çok güzel" diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, "Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum" dediğini aktardı.

İLK BAKIRHAN'I DA ARAMIŞTI

Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan'ın çağrısı 1 dakika sonra Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirtmişti.

Bakırhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."

Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! İmralı heyetindeki ismi aradı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıheyyy:

İçimden bir ses eyalete bölüneceğiz diye bağırıyor ama hadi hayırlısı. Adımlar atılıyor ama bu adımların karşılığın da bir şeyler istenecek ve verilecek bunu unutmayın.

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Haber Yorumlarıveysel kaleli:

ölmüş adam sağı solu aramaya başladı ne hitmetse

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Haber YorumlarıBilir Kişi:

Evet, şimdi gelecek yorumları okuyacağız :) Buyurun saldırıya başlayınız :)

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Haber YorumlarıSelim K:

MHpKK ne çok terör sevicisi imiş

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Neden Ahmet Türk le uğraşıyor son zamanlar anlamadım.Bir bit yeniği var ama bakalım.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Maasallah hasta yatağında bile boş durmuyor liderimiz. Bizler için gecesini gündüzüne katıyor heryeri arıyor.

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Saldırı yok reis destekliyorsa milliyetçi olarak Dem e oy vermek düşer bu kadar düz mantık

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Mhp bu hızla dağa çıkar

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Haber Yorumlarımerve ekşi:

herkes sevdiğiyle beraberdir işte

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

CHP ye denilmediğini bırakmıyorlardı,iktidar yani cumhur ittifakı,yok hainsiniz,yok bilmem ne ne olduda şimdi DEM leniyorsunuz,siyaset dürüst ve şeffah olunmalıdır,hepside Türkiye partisi ise hiç kimse hain değildir,demekki siyasette vatandaş kullanılıyor,vatandaşın aklı ile dalga geçiliyor,

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