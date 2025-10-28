Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
MHP lideri Bahçeli'den terör örgütü PKK'nın tüm güçlerini Türkiye'den çekme kararına ilk yorum geldi. Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır." dedi.
MHP lideri Bahçeli "'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.