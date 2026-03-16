Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu gelişmeyi duyuran CHP oldu. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada Bahçeli'nin, Özel'i telefonla aradığı belirtilerek, "MHP lideri Bahçeli görüşmede, CHP lideri Özgür Özel'in Kadir Gecesini tebrik etti" ifadelerine yer verildi.