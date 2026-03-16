Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli görüşmede Özel'in Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KADİR GECESİNİ TEBRİK ETTİ
Söz konusu gelişmeyi duyuran CHP oldu. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada Bahçeli'nin, Özel'i telefonla aradığı belirtilerek, "MHP lideri Bahçeli görüşmede, CHP lideri Özgür Özel'in Kadir Gecesini tebrik etti" ifadelerine yer verildi.