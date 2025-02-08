Bahçeli'den Gülseven'e başsağlığı telefonu

Kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için, Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN NECAT GÜLSEVEN'E BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından ilk kez konuştu. Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için taziye dileğinde bulunmak üzere Necat Gülseven'i telefonla aradı.

Taziye programında Bahçeli'nin aramasıyla duygusal anlar yaşandı. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmede MHP lideri başsağlığı dileklerini iletti. Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven'in annesi gözyaşlarını tutamadı.