Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'den Can Atalay yorumu: Adalet yerini bulmuştur

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı, Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Muhalefet cephesinin tepkisini çeken kararla ilgili bir değerlendirmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"ADALET YERİNİ BULMUŞTUR"

Bahçeli konuyla ilgili açıklamasında "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir.

"TBMM, MAHKEME KARARININ GEREĞİNİ YAPMIŞTIR"

Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.

BEKİR BOZDAĞ'I TEBRİK ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ'ı cesur, dirayetli ve tavizsiz yönetiminden dolayı tebrik ediyor, Gazi Meclis'in saygınlığını muhafaza ve müdafaa gayreti nedeniyle de teşekkürlerimi paylaşıyorum. Başkanlık kürsüsü önüne toplanan, sıra kapaklarına vuran, Meclisi'mizi yuhalayarak kendileriyle müsemma olan nefret ve şiddet gösterisine heveslenenler kınanmaya müstahak demokrasi cellatlarıdır.

"YENİ BİR GEZİ PROVAKASYONU TELAFFUZ EDENLER..."

Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkmıştır. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin hitamında yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Sokağı ve kanunsuz direnişi adres gösterenler, dahası ülkemiz aleyhine her türlü pozisyonun alınmasından bahsedenler husumet figüranlarıdır. Hiç kimse bedeli ve sonuçları çok ağır olacak bir yanlışın faili olmamalıdır. Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti sadece ham bir hayaldir. Demokrasiye ve hukuka saygı herkesin, hepimizin temel sorumluluğudur. Şuur kaybının pençesinde bu sorumluluğun hilafına hareket edenleri ne tarih ne de millet affetmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000

Yorumlar (13)

haksız mıyım:

bahçeli, ülkenin akil adamı, gerçek bilge lideri vatansever bir siyasidir. başbakanlığı bile hdp desteği nedeniyle 7 haziran seçimlerinden sonra reddetti. böyle insanlar inşallah olsun hep başımızdakiler.

24
65
yanıtYanıtla
Şerif Ali:

Cem Yılmazı tahtından edeceksin!

yanıt22
yanıt5
haksız mıyım:

niye zoruna gitti şerif siz... nesi yanlış dediğimin. haaa sizin hevallerin işine gelmedik di mi? daha çok üzücez sizi çokkk

yanıt5
yanıt20
sade vatandaş:

doğru torbacıya vurdurulan rahmetli Sinan Ateşte sağ olsa bahçeci gibi konuşurdu gençler bilmez benim gibi ihtiyarlar bilir bu dünya iki günlük öte yanda İlahi adalet var iyilik yapan mükafatını kötülük yapan cezasını orada alacak

yanıt2
yanıt0
mardinli yiğit:

o adalet bir gün sizin ve peşinizden gelenler içinde lazım olacak..

53
9
yanıtYanıtla
Realist:

Allah islah etsin............ teror sadece silahla olmuyor. Secmeni hice saymak , anayasayi hice saymak , tehlikeli siyasi soylemler. Silahli teror eylemi kadar tehlikeli.

46
7
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

başkan hüdaparla ilgili bir şey diyecenmi

37
7
yanıtYanıtla
Hayri :

Bu çok komik bir zat ya bilinçli yapmıyosa durum daha vahim un elek meselesi

29
8
yanıtYanıtla
Şerif Ali:

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" buna kaç kişi inandı. Daha düne kadar işine gelmediği için AYM "kapatılmalıdır" diyen başkası. Beyler beyler ülkede adalet sizin işinize yaradığı kadar adalettir. İşinize gelmedi mi en büyük adaletsizliği sizler yapıyorsunuz. Ümit ediyorum ki bir gün gelecek en çok adaleti sizler arayacaksınız. Ve emin olun yargılanacaksınız.

23
3
yanıtYanıtla
NeverGu:

Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme! Hz. Ali r.a

18
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title