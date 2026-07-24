Bahçeli'den Ayasofya'nın İbadete Açılış Yıldönümü Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sanal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı