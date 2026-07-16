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MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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