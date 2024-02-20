Bahçeli'den Dilipak'ın sözlerine sert tepki: İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin 15 Temmuz darbe girişimini dört ay önceden bildiğini iddia eden yazar Abdurrahman Dilipak'a sert sözlerle yüklendi.

"İSPATLAMAZSA DÜNYANIN EN NAMERT İNSANIDIR"

Bahçeli, "Böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi 'Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden meydana çıktı' demiş. Bu şahıs iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekziplemezse dünyanın en namert insanıdır" dedi.

"KAFALARINI KOPARMAK ŞEREF VE NAMUS BORCUDUR"

Konuşmasının devamında "FETÖ'cüleri aklamak vatana ihanet, cinayet değil midir?" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "FETÖ'nün propagandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. Pensilvanyalı hainin yusuf suresinden mesaj vermesi bir toparlanmanın emaresidir. Buna kalkışırlarsa yapmaları gereken kefen bitirmeleridir. Kuyuda yusuf değil yılan vardır, kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan."

DANIŞTAY 5. DAİRE'NİN KARARINA TEPKİ

Danıştay'ın göreve iade kararlarını da sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok sakıncalıdır, tehlikelidir, hukuki bir temeli yoktur. FETÖ'cüleri göreve iade etmek cinayet değil midir? Şehitlerimize hakret değil midir? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. HSK devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış ve gerekli itirazlar yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.