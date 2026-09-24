Bahçeli, Cumhurbaşkanına 81'inci BM Genel Kurulu'ndaki mesajları için teşekkür etti

Bahçeli, Cumhurbaşkanına 81'inci BM Genel Kurulu'ndaki mesajları için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 81'inci BM Genel Kurulu'ndaki mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini dünyaya duyuran Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanının sessiz milyonların sesi olarak hakkın ve haklının yanında durduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı