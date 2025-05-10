İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Devlet Bahçeli'den Anneler Günü Mesajı

Devlet Bahçeli'den Anneler Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak annelerin aile yapısının direği olduğunu vurguladı. Annelerin sevgi ve fedakarlık timsali olduklarını belirten Bahçeli, huzurlu bir ailenin huzurlu bireyler ve milletler oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, evlat acısı çeken annelere duyduğu saygıyı dile getirerek, ebediyete intikal eden annelere rahmet diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Istırabın pençesine düşen, bin bir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükunet ve mutluluğa ulaşamayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bahçeli, "Gönüllerinin yamacında, gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyen, hiç dinmeyen, hiç eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızın tacı ve can evimiz değil, aynı zamanda şu fani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı; daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir. Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerimiz sabrın timsali, fedakarlığın dağ zirvesidir. Onlar katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır" dedi.

'HUZURLU ANNE HUZURLU AİLEDİR'

Annelerin, aile müessesesinin direği olduğunu aktaran Bahçeli, "Günümüzde planlı ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline gelen aile müessesenin mana ve muhteva direği, medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir. Istırabın pençesine düşen, bin bir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükunet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir. Elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü en iyi dileklerimle tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki cennet annelerin ayakları altındadır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.