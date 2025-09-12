Haberler

Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu belediye başkanlarının iddianamelerinin ekimde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Haklılar beraat etmeli, suçlular cezalarını almalı" dedi. Bahçeli ayrıca, Ahmet Türk'ün göreve iadesi, Ahmet Özer'in ise tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği röportajda, belediye başkanlarının yargılanma süreçlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ İDDİANAMELERİ HAZIRLANMALI"

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Bahçeli, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya yanıt verirken, iddianamelerin bir an önce hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalıdır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyuyla paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Kısa sürede sonuç alınabilecek bir yargılama ortamına girilmelidir. Bunu yapabilecek çok değerli yargı mensuplarımız var, onlara güvenmeliyiz" dedi.

"ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLURSA DESTEKLERİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası yeniden adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren Bahçeli, tam destek vereceklerini vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği özen ve saygı vardır. Bu saygı karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Türkiye, 15 Temmuz sonrasında çok kritik aşamalardan geçti. Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı oldu. Sosyal ve ekonomik meselelerde sıkıntılar olabilir ama aşılmayacak sorunlar değil. Şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de aday olursa MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE, AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLMELİ"

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bahçeli, Ahmet Türk ve Ahmet Özer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barış ve huzurun sağlanabilmesi için diyaloglara katkı sağlayan biri. Böyle bir durumda Ahmet Türk görevine iade edilmeli, belediyesiyle buluşmalıdır. Aynı şekilde Ahmet Özer de tahliye edilmelidir. Eğer yolsuzluk veya yasadışı bir durum varsa elbette cezası verilmelidir. Ancak barış sürecinde geçmişteki açıklamalar ayrı değerlendirilmelidir. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız" dedi.

