Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri öncesi Meclis'te arbede çıktı. CHP'li milletvekilleri, kayyum atamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı toplantı salonu önünde karşılayarak "Bir dakika" bekletmek istedi. Yerlikaya ve AK Parti milletvekilleri salona girmek isterken arbede yaşandı.

BAĞRIŞMALARI SALONU İNLETTİ

CHP'li vekiller ile Bakan Yerlikaya arasındaki gerginlik görüşmenin yapıldığı salonda da devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasındaki tartışma esnasında ikilinin bağrışmaları salonu inletti.

BAKAN YERLİKAYA'YA KAYYUM PROTESTOSU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere birçok CHP'li milletvekili görüşme öncesi ellerinde "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle Bakan Yerlikaya'yı beklemeye başladı. CHP'liler Yerlikaya görüşmelere katılmak üzere geldiği sırada salonun girişini kapattı. CHP'liler Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası belediye binasına girişlerinin yasaklandığını hatırlatarak Yerlikaya'nın salona girişinin bir dakika boyunca engellemek istedi.

KAMERA TOKATLADI

Bakan Yerlikaya, AK Partili milletvekilleri ve koruma polisleri salona girmek isterken CHP'li milletvekilleri ile arasında arbede yaşandı. Yerlikaya arbede esnasında kendisinin görüntülemek isteyen ANKA Haber Ajansı'nın kamerasını tokatladı. Bakan ve AK Partililer salona girdikten sonra gerginlik daha da büyüdü.