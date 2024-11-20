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Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında sert bir tartışma daha yaşandı. İkilinin bağrışları salonu inletti.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri öncesi Meclis'te arbede çıktı. CHP'li milletvekilleri, kayyum atamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı toplantı salonu önünde karşılayarak "Bir dakika" bekletmek istedi. Yerlikaya ve AK Parti milletvekilleri salona girmek isterken arbede yaşandı.

BAĞRIŞMALARI SALONU İNLETTİ

CHP'li vekiller ile Bakan Yerlikaya arasındaki gerginlik görüşmenin yapıldığı salonda da devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasındaki tartışma esnasında ikilinin bağrışmaları salonu inletti.

BAKAN YERLİKAYA'YA KAYYUM PROTESTOSU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere birçok CHP'li milletvekili görüşme öncesi ellerinde "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle Bakan Yerlikaya'yı beklemeye başladı. CHP'liler Yerlikaya görüşmelere katılmak üzere geldiği sırada salonun girişini kapattı. CHP'liler Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası belediye binasına girişlerinin yasaklandığını hatırlatarak Yerlikaya'nın salona girişinin bir dakika boyunca engellemek istedi.

Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

KAMERA TOKATLADI

Bakan Yerlikaya, AK Partili milletvekilleri ve koruma polisleri salona girmek isterken CHP'li milletvekilleri ile arasında arbede yaşandı. Yerlikaya arbede esnasında kendisinin görüntülemek isteyen ANKA Haber Ajansı'nın kamerasını tokatladı. Bakan ve AK Partililer salona girdikten sonra gerginlik daha da büyüdü.

Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıDiscus:

Bu başarır nasıl milletvekili olmuş Böyle bir sıfatı taşıyacak ağırlığı yok.

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıMurat Kara:

bir bakan kameraman mı tokatlamış eğer doğruysa bu ülke bitmiş o vakit

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıNeyse o:

Bu AMahir kadar küstahça konuşan başka biri var mı acaba?

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıHALİS ER:

pkk nın itiraz ettiği her şeye chp de itiraz ediyor, ne günlere kaldık arkadaş neymiş kayyum a hayırmış ama pkk ya evet diyor chp yuh valla

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıGenco:

Yerel Yönetimleri Valilik yürütürse mağdur ülkemiz ve mağdur halkı huzur, hizmet ve adaleti bulacak diye düşünüyorum..

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıufo:

bakan masumlarla uğraşma mafyayı dışarı saldınız masumların ve çocukların peşine düştünüz millet için çalışın parti ve kişi için değil

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Haber YorumlarıCrm:

kamerayı bi tarafına sokmadığına dua etsin....

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Haber YorumlarıMelisa Çiçek:

Sakin sakin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Abi sözlü tartışmaya girmek işe yaramıyor kavga edeceksin

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Yazık tbmm

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