Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ofisinde bilgisayar oyunu oynarken görüntülendi - Haberler

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ofisinde bilgisayar oyunu oynarken görüntülendi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine aldırış etmeden ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından oyun oynadığı görüntüleri paylaştı. Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyasetin dili de sivrileşiyor. Siyasi isimlerden peş peşe sert açıklamalar gelirken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ezber bozan bir paylaşım geldi.

"KAVGAYA GEREK YOK, STRES ATMAYA BİREBİR"

31 yaşında olan Hüseyin Baş'ın paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü. Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Video açıklamasına "Kavgaya gerek yok, stres atmaya birebir" yazan Baş'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ofisinde bilgisayar oyunu oynarken görüntülendi

Uğur Birdal
Uğur Birdal
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ, Hüseyin Baş, Politika, Haberler

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