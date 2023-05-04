Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada
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Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı.
Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada
ANKARA - Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı. Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Politika