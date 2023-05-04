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Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada

Politika Haberleri

Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı.

Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar kamerada

ANKARA - Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı. Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Politika

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