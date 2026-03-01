BAE, Tahran Büyükelçiliği'ni kapatarak, büyükelçisini geri çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tahran Büyükelçiliği'ni kapatarak, büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı