BAE, Tahran Büyükelçiliği'ni kapatarak, büyükelçisini geri çekti

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın saldırılarının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapattı ve büyükelçisini geri çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tahran Büyükelçiliği'ni kapatarak, büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın saldırılarının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapattı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisinin geri çekildiğini açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı. - ABU DABİ

