Babacan ve Dervişoğlu'ndan İsrail'e Tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Amerika'nın bundan sonraki süreçte siyasi ve lojistik desteğinin ötesine geçip, bizzat saldıran taraf olarak bu savaşın içinde yer alması, önümüzdeki birkaç günün en önemli riski ve tehlikesi. Böylesine bir yanlış adımın atılmaması temel arzumuz." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyetle, Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

Babacan, ziyaretlerinden dolayı Dervişoğlu'na teşekkür ederek, görüşmede iki parti arasında diyalog ve işbirliğiyle ilgili bazı mutabakatlar oluşturduklarını söyledi.

İsrail'in bölgeye düzenlediği askeri operasyonların, barış ve güvenliğin en önemli tehdidi olduğunu dile getiren Babacan, şunları ifade etti:

"Amerika'nın bundan sonraki süreçte siyasi ve lojistik desteğinin ötesine geçip, bizzat saldıran taraf olarak bu savaşın içinde yer alması, önümüzdeki birkaç günün en önemli riski ve tehlikesi. Savaşın bölgeye yayılmasının, başka ülkelerin de saldırıların hedefi olmasının önünü açacak böylesine bir yanlış adımın atılmaması ve nihayetinde mesele nükleer program meselesiyse bu işin müzakereyle çözülmesi bizim temel arzumuz, beklentimiz. Uluslararası kamuoyunun da İsrail'in şımarıklığına, hoyratlığına, vurdumduymazlığına 'dur' demesi lazım."

Babacan, İYİ Parti ve Deva Partisinin parlamenter sistemi savunduğuna işaret ederek, bu konuda ortak bir çalışma grubu kurmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

"Haklı çıkmamızdan mutlu olduğumu söyleyemem"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kabullerinden dolayı Babacan'a teşekkür etti.

İsrail'in şımarıklığının sonlandırılması gerektiğini, bunun Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dün söylediklerimizden dolayı bugün haklı çıkmamızdan ötürü mutlu olduğumu söyleyemem. Ama gidişat kendisini öyle bir gösterdi ki dünden bugüne yaşanan gelişmelerin, İran'a kadar dayanacağı, sonra da hedef tahtasına Türkiye'yi alacağı bilinen bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna karşı önce güvenlik tedbirlerini alması ve diplomasi alanında uluslararası toplumu da harekete geçirecek tüm adımları sıhhatle atması gerekiyor."

Dervişoğlu, anayasa değişikliğiyle ilgili ise "Tek adam rejimini tahkim edecek bir düzenlemenin asla yanında olmayacağımızı daha önce de ifade etmiştik. Türkiye'de eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda bir anayasal düzenleme söz konusu olursa, iki partinin konuyla ilgili tavrı müşterek." dedi.