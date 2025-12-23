Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Lider Haber TV'de konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, programın bir bölümünde "Eğer size AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir davet gelirse Cumhur İttifakı ile bir ittifak söz konusu olabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.

"BİZİM ŞU ANDA BAYRAMLAŞMADIĞIMIZ TEK PARTİ VAR O DA AK PARTİ"

Sözlerine ilk olarak partiler arasında bayramlaşma süreçlerine dikkat çekerek başlayan Babacan, şunları söyledi: "Biz partimizi kurduk kuralı bayramlaşmalarda bile bizi kabul etmediler. Ne bayramlaşma ziyaretimizi kabul ettiler ne de bayramlaşmaya heyet gönderdiler. Son bayrama kadar böyleydi bu bayram ne olacak bilmiyoruz. MHP ile başladık ama. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında onlardan talep geldi. Hem partilerimiz bayramlaştı hem de Sayın Bahçeli beni aradı. Hatta bayramdan iki gün önce aradı, güzel şeyler söyledi telefonda. Bizim şu anda bayramlaşmadığımız tek parti var o da AK Parti. Tabii garip bir durum ki benim de zamanında kurucusu olduğum bir parti ama bugünde kadar hiç bayramlaşmadık. Bakalım bundan sonra ne olacak."

CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK: DİYALOĞA HER ZAMAN HAZIRIZ

Babacan, ittifak tartışmalarına ilişkin olarak ise siyasi iş birliklerinin diyalog ve ortak anlayış temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Biz diyaloğa her zaman hazırız. İttifak için bir ortak hedef, zemin gerekir. Şu anda Türkiye'de ciddi sorunlar var. Bu sorunların nasıl çözüleceği ile alakalı bir ortak anlayış gerekir. Ama bunları yapabilmek için öncelikli olarak diyalog gerekir. Şu anda bizim diyaloğumuz yok. 29 Ekim resepsiyonları hariç bir temasımız yok. Biz her siyasi partiyle olduğu gibi AK Parti'yle diyalog içerisinde olmayı isteriz. Bizim kategorik olarak şu partiyle görüşmeyiz, iş birliği yapmayız diye bir tutumumuz yok. Önemli olan bu ülkenin sorunlarını teşhiste hem fikir miyiz? Açık yüreklilikle 'burada sorunumuz var' diyebiliyor muyuz? İkincisi bunun nasıl çözeceğimizle ilgili ortak anlayışımız var mı?"