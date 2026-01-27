Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! "Gelirim yok" dedi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi Haber Videosunu İzle
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında sanıklara aylık gelirleri soruldu. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek şu anda herhangi bir gelirinin bulunmadığını söyledi.

  • Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü davasında 33'ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez mahkemede savunma verdi.
  • Duruşmada gelir beyanında bulunan 8 sanığın toplam aylık geliri 1 milyon 640 bin TL, kişi başına ortalama gelir 205 bin TL oldu.
  • Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava bugün başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu, 33'ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez mahkemede savunma verdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. Duruşmanın, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunmasıyla devam edeceği bildirildi.

SANIKLAR AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADI

İlk duruşmada mahkeme heyetinin sorusu üzerine bazı sanıklar aylık gelirlerini açıkladı. Gelir beyanında bulunan 8 sanığın toplam aylık gelirinin 1 milyon 640 bin TL olduğu, kişi başına ortalama gelirin ise 205 bin TL'ye ulaştığı belirtildi. Bazı sanıklar ise tutuklu oldukları için şu an herhangi bir gelirlerinin bulunmadığını ifade etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

ADANA'DA DİKKAT ÇEKEN GELİR BEYANLARI

Kimlik tespiti sırasında kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aylık gelirinin 360 bin TL olduğunu söyledi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bekar olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu, eşi Celal Tekin ise aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıkladı.

İSTANBUL İLÇELERİNDE ORTALAMA 140 BİN TL

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, aylık gelirinin 130 bin TL olduğunu belirtti. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu söyledi. Özer, sabıkası olup olmadığı sorusuna, geçen hafta hapis cezası aldığını ancak kararın kesinleşmediğini ifade etti.

RIZA AKPOLAT: GELİRİM YOK

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek şu anda herhangi bir gelirinin bulunmadığını söyledi. Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

AKTAŞ: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ise iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Dava öncesi adliye önünde kısa bir açıklama yapan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhatice halil:

bunlara aramızda para toplayıp verelim bari napalım

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

başkanlık yaptığı belediyeye dezenfaktan satmadıysa başka geliri olmaması normal herkes atı alıp üsküdarı geçemez

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Giydiğin damatlığı sat mşlh iki ev parasıydı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet izmir:

Yemişler de yemişler, hâlâ da doymamışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi

Komşuyu tedirgin eden ses! Halk paniğe kapıldı, jet açıklama geldi