Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Zirve Sonuçlarını Değerlendirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ağustos'ta ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlediği zirvenin sonuçlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca ülkeler arasında güven artırıcı önlemlerin, bölgesel konuların ele aldığı ifade edilerek, tarafların doğrudan diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını yineledikleri kaydedildi. - BAKÜ