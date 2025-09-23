Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Barış Sürecini Görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Barış Sürecini Görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, BM Genel Kurulu Zirvesi sırasında bir araya gelerek barış süreci hakkında görüştü. Taraflar, Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarına dayanarak atılabilecek adımları değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Zirvesi kapsamında iki ülke arasındaki barış sürecini görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Zirvesi kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, 8 Ağustos'ta düzenlenen tarihi Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarına dayanarak barış gündemini ilerletmek için atılabilecek muhtemel adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabakat kaldı. - NEW YORK

