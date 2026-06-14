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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Dilican'da bir araya gelerek barış süreci ve ikili diyalog konularını ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilican kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik süreçte taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Hacıyev, temasları kapsamında Ermenistan'ın Dilican kentinde Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi.

Azerbaycan devlet medyasının haberine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündemine ilişkin çeşitli konular ele alındığı görüşmede, bölgede kalıcı barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ikili diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Görüşmede ayrıca iki ülkenin sivil toplumları arasında güven artırıcı önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hikmet Hacıyev ile Armen Grigoryan, çalışma düzeyindeki temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varırken, bir sonraki görüşmenin Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini teyit etti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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