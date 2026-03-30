Azerbaycan, İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısını kınadı

Azerbaycan, İran'ın Türkiye'ye yaptığı füze saldırısını kınadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğine destek verdiklerini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye fırlatılan ve Doğu Akdeniz üzerinde imha edilen füze saldırısını kınadı.

Azerbaycan, İran'ın Türkiye'ye yaptığı füze saldırısını kınadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Türkiye'ye gönderdiği ve NATO'nun hava savunma unsurları tarafından Doğu Akdeniz üzerinde imha edilen füze saldırısının kınandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran topraklarından Türkiye topraklarına balistik füze fırlatılmasını şiddetle kınıyoruz. Kardeş Türkiye'ye dayanışmamızı ifade ediyor ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" denildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
