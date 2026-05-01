Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile bütün ilişkilerini askıya aldı

Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Azerbaycan karşıtı faaliyetler gerçekleştirdiği gerekçesiyle Azerbaycan Milli Meclisi ile AP arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Karara göre, Parlamento'nun Avrupa Birliği-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi faaliyetlerine katılımı sona erdirildi. Euronest Parlamenter Meclisi Tüzüğü uyarınca, Milli Meclis'in bu kuruluştaki üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin usul kurallarının uygulanması başlatıldı ve bu süreç boyunca Milli Meclis heyeti Euronest Parlamenter Meclisi etkinliklerine katılmayacak.

Azerbaycan Milli Meclisi tarafından verilen kararda, "Azerbaycan Milli Meclisi, yabancı ülke parlamentoları ve uluslararası parlamento kuruluşları ile ilişkilerinde barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma adına ortak faaliyetleri esas alarak, parlamenter değerlere ve ortak çıkarlara dayanarak açık, samimi ve yapıcı diyaloğu teşvik etmektedir. Ne yazık ki, AP'nin söz konusu ilkeleri inkar eden yıkıcı tutumu, bu kurumla ikili ve çok taraflı iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi önünde başlıca engel haline gelmiştir. AP'nin faaliyetlerinin özünde, uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin, adalet anlayışının kesin şekilde reddedilmesi yer almaktadır. Bu kurum, topraklarımızın Ermenistan tarafından 30 yıl boyunca işgal edilmesine, yüzlerce şehir ve köylerimizin, tarihi, dini ve kültürel mirasımızın tahrip edilmesine, etnik temizliğe ve bir milyondan fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişinin insan haklarına sürekli olarak kayıtsız kalmıştır. AP ile iş birliği için öngörülen platformlar Avrupa Birliği-Azerbaycan Parlamenter İş Birliği Komitesi ve Euronest Parlamenter Asamblesi ise ülkemize karşı baskı, şantaj ve iç işlerine kaba müdahale aracı haline getirilmiştir. Azerbaycan Milli Meclisi, AP'nin bu tutumu nedeniyle 2015 yılında onunla tüm ilişkilerini durdurmuş, ancak karşı tarafın çok sayıda başvurusu ve verdiği taahhütleri dikkate alarak iş birliğini yeniden tesis etmiştir. Buna rağmen Avrupa Parlamentosu verdiği sözlere uymamış, Azerbaycan karşıtı siyasetini, iftira ve karalama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"AP, Azerbaycan karşıtı ve İslamofobik düşüncelerin sürekli ifade edildiği bir yapıya dönüşmüştür"

Kararda ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesi ve egemenlin yeniden sağlanmasının ardından AP'nin bu faaliyetlerinin daha da geniş kapsamda sürdürdüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu barış gündeminin onun siyasi iradesi ve kararlılığı sayesinde başarıyla hayata geçirilmesi ve tarihi Washington anlaşmaları ile sonuçlanması, devlet başkanının barışa, iş birliğine ve ilerlemeye hizmet eden girişimlerinin uluslararası düzeyde destek görmesi, bu kurumun anti-Azerbaycan söylemini daha da güçlendirmiştir. Nitekim, 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra AP, Azerbaycan aleyhine sahte bilgiler, asılsız iddialar ve absürt suçlamalar içeren 10'dan fazla karar kabul etmiştir. AP'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) öncesinde ve sürecinde Azerbaycan'a karşı yürütülen kampanyalarda başlıca araçlardan biri olarak kullanıldığı da unutulmamalıdır. Bugün demokratik değerlerin iflasa uğradığı, yolsuzluk ve rüşvetin derin kök saldığı, lobi gruplarına ve çeşitli çıkar çevrelerine hizmet eden AP, Azerbaycan karşıtı ve İslamofobik düşüncelerin sürekli ifade edildiği bir yapıya dönüşmüştür. En kaygı verici hususlardan biri de, bu kurumun yalnızca Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine engel olmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgemizde uzun vadeli barış ve istikrarın tesisine yönelik adımlara da karşı çıkmasıdır. İntikamcı güçleri teşvik ederek bölgemizi yeniden bir çatışma alanına dönüştürmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar AP ile işbirliğinin anlamını ortadan kaldırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'dan AB'ye nota

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'i, AP'de kabul edilen karar sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve nota verildiğini duyurmuştu. AP kararda, Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunmuş ve Azerbaycan'da hapiste olan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılmasının talep etmişti. Ayrıca kararda, Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı da yapılmıştı. - BAKÜ

