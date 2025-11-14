Azerbaycan, Kiev'e Düzenlenen Saldırıda Rusya'ya Nota Verdi

Azerbaycan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar sırasında Azerbaycan Büyükelçiliğine İskender tipi füze düşmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Yerel saatle 01.00 sıralarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin bulunduğu alana İskender tipi füze düşmesi nedeniyle Bakü'nün tepkisi ve itiraz notasının Yevdokimov'a iletildiği vurgulandı. Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmının tamamen yıkıldığı, yapıların, hizmet araçlarının, idari bina ve konsolosluk bölümünün zarar gördüğü, alana ciddi zarar verildiği kaydedildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Görüşmede Rusya tarafına uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan bu tür roket saldırılarının daha önce de meydana geldiği hatırlatıldı. Özellikle 10 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'ın Ukrayna'nın Harkov kentindeki Fahri Konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısı sonucunda idari binanın ciddi yıkıma uğradığı ve hizmet aracının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bununla birlikte 2 Ocak 2024 tarihinde Rusya tarafından "Kinjal" füzesiyle gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda Büyükelçiliğin idari binasından yaklaşık 35 adım mesafede çapı yaklaşık 3 metre olan bir krater oluştuğu ve patlama olmadığı için yerden 8 metre derinlikte patlamamış mühimmat bulunduğu aktarıldı. 28 Ağustos 2025 tarihinde ise Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yaklaşık 50 metre mesafede gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda Büyükelçiliğin idari binasının ve konsolosluk şubesinin, ayrıca büyükelçi rezidansının zarar gördüğü, diplomatik temsilciliğin arazisine ciddi hasar verildiği belirtildi. 8 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde Odessa bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) petrol terminaline İHA saldırıları düzenlendiği, çalışanların yaralandığı ve altyapıya büyük zarar verildiği de hatırlatıldı. Tüm bunların roket saldırılarının kasıtlı olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtığı vurgulandı. Tüm bu olaylara ilişkin Rusya tarafına daha önce resmi notalarla bilgi verildiği, ayrıca Azerbaycan'ın Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu binaların koordinatlarının henüz 2022 yılının Nisan ayında Rusya tarafına sunulduğu, koordinatların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Büyükelçi Yevdokimov'a diplomatik temsilciliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu iletilirken, Rusya'dan olaylarla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması ve ayrıntılı açıklama verilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti. - BAKÜ