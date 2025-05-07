Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybetmesi ve 46 kişinin yaralanması Azerbaycan tarafından kınandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin daha da artmasından duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olarak, masum kurbanların ailelerine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor ve çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini talep ediyoruz" denildi.

Azerbaycan Hava Yolları, Mumbai şehrine olan seferini erteledi

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü'den Hindistan'ın Mumbai kentine yapması planlanan J2-059 sefer sayılı uçuşu Pakistan üzerindeki hava sahasının kapalı olması nedeniyle ertelendi. AZAL'dan yapılan açıklamada, uçuş güvenliği gözetilerek durumun yakından takip edildiği ve yolcuların herhangi bir gelişme olması halinde bilgilendirileceği belirtildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim artıyor

Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan'ın sivil altyapılarına yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralanmıştı. Pakistan, Hindistan'ın bu saldırılarına karşılık vermiş, Hindistan'a ait 5 savaş uçağının vurulduğunu açıklamıştı. - BAKÜ