Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Maslahatgüzarını Çağırdı

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Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü'deki Maslahatgüzarını çağırdı ve sert tepki gösterdi.

Rusya'nın Bakü Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki baskınlarda 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, dün Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin ağır yaralanması ve 9 kişinin gözaltına alınması nedeniyle bakanlığa çağrıldı. Volokovıh'e Azerbaycan tarafının olayla ilgili sert tepkisi iletildi. Azerbaycan, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletti.

Operasyonda 2 kardeş hayatını kaybetti

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde dün (27 Haziran) sabah düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alındı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetti. Operasyon sonucu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre baskınlar, aslen Azerbaycan'ın Ağdam kentinden olan Seferovlar ailesinin yaşadığı dairelere düzenlendi.

Rusya'da açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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