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Azerbaycan’dan Türk bilim insanı Aziz Sancar’a "Şöhret Nişanı"

Azerbaycan’dan Türk bilim insanı Aziz Sancar’a 'Şöhret Nişanı'
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı özel katkılar nedeniyle "Şöhret Nişanı’na layık görüldü.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı özel katkılar nedeniyle "Şöhret Nişanı'na layık görüldü.

Türkiye'nin bilim dünyasındaki önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Aziz Sancar, uluslararası alandaki çalışmaları ve katkılarıyla bir kez daha takdir topladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'ın Şöhret Nişanı ödüllendirilmesine ilişkin kararname imzaladı. Yapılan açıklamada; Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı özel katkılar nedeniyle "Şöhret" Nişanı'na layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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