Azerbaycan'dan AB'ye nota: AB Büyükelçisi Kujundzic Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dün Karabağ ve Ermeniler ile ilgili asılsız ve taraflı hükümlerin yer aldığı kararı nedeniyle AP'ye sert tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'in Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtilerek, görüşmede söz konusu kararın şiddetle kınandığı aktarıldı. AB'ye protesto notası verildiğini aktaran Bakanlık, söz konusu karardaki hükümlerin gerçeği çarpıttığını, objektiflik ilkelerine, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğunu ifade etti. Bakanlık, AP'nin bu yaklaşımının bölgedeki normalleşme sürecini ve Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

AP'nin kabul ettiği kararda Ermeni sakinlerinin Karabağ bölgesine geri dönmesiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu ve bu tür çağrıların Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Bakanlık, Azerbaycan Anayasası'na uygun olarak 2023 yılında sunulan yeniden entegrasyon planına rağmen Ermeni sakinlerinin bölgeden gönüllü olarak ayrıldığı ve bunun aksini iddia eden açıklamaların yanlış olduğunu vurguladı. Bakanlık, "savaş esiri" olarak gösterilen Ermeni kökenli kişilerin serbest bırakılması çağrılarının da hukuken kabul edilemez olduğunu belirterek, Azerbaycan tarafının birçok esiri serbest bırakarak ve güven artırıcı adımlar atarak insancıl bir yaklaşım sergilediği, mahkemeye çıkarılan kişilerin terörizm, sabotaj ve savaş suçları da dahil olmak üzere bir dizi ciddi suç işlediğini hatırlattı.

Kültürel ve dini mirasın yok edilmesi iddialarının da tamamen asılsız ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakanlık, işgal döneminde Azerbaycan'ın kültürel ve dini mirasının geniş çapta tahrip edilmesine Avrupa kurumlarınca yeterli önemin verilmediğine dikkat çekti. Bakanlık, AB'ye Azerbaycan'la ilişkilere ve bölgede barış ile normalleşme sürecine zarar veren bu tür adımların önlenmesi çağrısında bulundu.

AP'den skandal karar

AP'de dün kabul edilen kararda, Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti. Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı