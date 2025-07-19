Aliyev'den Ukrayna'ya İşgal Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Benim Ukrayna halkına tavsiyem şudur: Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika