Aliyev'den Ukrayna'ya İşgal Mesajı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna halkına işgale karşı direnmeleri gerektiğini belirtti. Aliyev, 'Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık' ifadelerini kullanarak, kendi ülkelerinin işgal karşısındaki tutumunu örnek gösterdi. Bu açıklama, bölgedeki işgal ve direniş konularına dair önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Benim Ukrayna halkına tavsiyem şudur: Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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