Ayvalık'ta 14 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından aralarında çocukların da olduğu 14 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklu 14 göçmen içerisinde 5 çocuğun da olduğu öğrenilirken, 7 organizatör de ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından aralarında çocukların da olduğu 14 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayvalık'tan illegal yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan göçmenler ve organizatörler yakalandı. Yabancı uyruklu 14 göçmen içerisinde 5 çocuğun da olduğu öğrenilirken, 7 organizatör de ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri devam ediyor. - BALIKESİR