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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Oyunu Kullandı

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Oyunu Kullandı

Politika Haberleri

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Ergin, "Ülkemizin geleceği için, eşim Canan Ergin ile birlikte oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Haydi Ayvalık, vatanını seven sandığa gelsin ve Türkiye için karar versin" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Mesut Ergin Canan Ergin Politika Haberler

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