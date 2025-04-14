Aydoğan Ahıakın: Terörsüz Türkiye'nin Mayıs'ta nihayete ermesi çok önemli

Hukukçu Aydoğan Ahıakın, gündemdeki siyasi gelişmeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi. Ahıakın, özellikle Diyarbakır Anneleri'nin direnişi ve belediyelere yönelik iddialar üzerinden önemli mesajlar verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEMEK, TERÖRSÜZ BİR BÖLGE DEMEK"

Ahıakın, terörle mücadelenin sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Terörsüz Türkiye demek, terörsüz bir bölge demek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephenin güçlendirilmesine yönelik çağrısını da önemli bir devlet inisiyatifi olarak değerlendirdi.

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN DİRENİŞİ DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SİVİL DURUŞ"

Diyarbakır Anneleri'nin yıllardır verdikleri mücadelenin toplumsal hafızada özel bir yeri olduğunu vurgulayan Ahıakın, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sivil direnişe tanıklık ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına değinen Ahıakın, "Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketi ile birlikte kişisel servetine servet kattığına ilişkin vahim iddialar var" dedi. CHP içindeki sessizliği ise partinin "bagajını dolduran" bir durum olarak nitelendirdi.