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Aydın'ın Söke ilçesinin Muhtarı 39 yıldır görevde

Aydın'ın Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Cumhuriyet Mahallesi'nin Muhtarı Ali Kemal Karabıyık, 39 yıldır kesintisiz muhtarlık yapıyor. Muhtarlık döneminin en gurur verici gününü yaşayan Karabıyık, Kaymakam Ali Akça'ya teşekkür etti.