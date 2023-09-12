Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni üye

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında, istifa eden Ahmet Yılmaz'ın yerine CHP'li Ali Çağlar getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirilirken, geçtiğimiz günlerde hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hem de Didim Belediye Meclis Üyesi görevlerinden istifa eden Ahmet Yılmaz'ın yerine getirilen CHP'li meclis üyesi Ali Çağlar, ilk toplantısına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 18'i gündem dışı olmak üzere 31 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda il genelindeki arsalarda yapılacak olan nazım imar planı değişiklikleri görüşülürken, geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyeliğinden istifa eden Ahmet Yılmaz'ın yerine getirilen Ali Çağlar da ilk meclis toplantısına katıldı.

Ayrıca meclis üyeliğinden istifa eden Ahmet Yılmaz'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için de açık oylama usulü üye seçimi yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise meclise önerilen ve oy birliği ile kabul edilen Ayşe Özdemir getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da meclisteki ilk toplantısına katılan Ali Çağlar'a hayırlı olmasını temenni etti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çerçioğlu, 14 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN