Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Gergin Geçti, Eylül Tarihine Ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında yapılan 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Yaşanan gerginlikler nedeniyle toplantı 14 Ekim tarihine ertelendi.

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık yaptığı Meclis Toplantısında; 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Yaşanan gerginlikler nedeniyle ABB meclis toplantısı 14 Ekim tarihine ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında bugün saat 18.00 sıralarında Meclis Toplantısı düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantı nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclis salonuna belediye başkanları, meclis üyeleri ve gazeteciler alındı. Meclise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptığı toplantıda, 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Ayrıca, CHP grubu Çerçioğlu'nun konuşması sırasında masalara vurarak engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim'e erteledi. Meclis salonu polis tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

Otopilot modundaki Tesla, İstanbul trafiğini birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

Hamas'tan İsrail'in işgal harekatına tepki! Dünyaya bir çağrıları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.