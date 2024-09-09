Avusturalya'da 9 Aylık Bebeğe Sıcak Kahve İle Saldırı: Saldırganın Yakalanması İçin İnsan Avı Başlatıldı

Avusturalya'da bir parkta 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve dökerek ciddi yanıklara neden olan 33 yaşındaki saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı.

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde 31 Ağustos'ta yaşanan olayda bir parkta yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı bir adamın piknik yapan bir aileye yaklaşarak elinde bulunan mataradaki sıcak kahveyi 9 aylık bebeğin üzerine döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Queensland polisi, 33 yaşındaki saldırgan için tutuklama emri çıkarırken bebeğin yüzünde ve vücudunda "ciddi yanıklara" neden olan 33 yaşındaki saldırganın olaydan 6 gün sonra ülkeden kaçtığının belirlendiğini açıkladı.

Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilinmiyor.

Saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Paul Dalton yaptığı açıklamada, olayın bugüne kadar gördüğü "en karmaşık ve sinir bozucu" olay olduğunu bildirerek saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını ve hangi ülkeye kaçtığının da belirlendiğini sözlerine ekledi. Saldırganın ülkeden kaçtığının belirlenmesinin ardından Avustralya polisi diğer ülkelerden destek istedi. Dalton, saldırganın 2019 yılından bu yana Avusturalya'ya seyahat ettiğini Yeni Güney Galler ve Victoria'da ikamet bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

Bebeğe 100 bin dolar yardım toplandı

Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bebek için açılan yardım sayfada şuana kadar 100 bin dolar yardım toplandı. - BRISBANE