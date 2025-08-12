Avustralya Başbakanı Albanese'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Avustralya Başbakanı Albanese'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze'deki insani krizi inkar ettiğini belirtti ve Netanyahu hükümetinin müttefiklerinin görüşlerine duyarsızlığının, Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararında etkili olduğunu ifade etti.

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, dün Filistin Devleti'nin Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmen tanıyacaklarını duyurmuştu. Albanese, bugün yaptığı açıklamada ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki insani krizi "inkar" ettiğini söyledi. Netanyahu hükümetinin müttefiklerinin görüşlerini dinlemekteki isteksizliğinin Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararında etkili olduğunu söyleyen Albanese, Netanyahu ile bu konuyu görüşmek üzere yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, "Netanyahu, kamuoyuna da açıkladığı gibi, masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini bana bir kez daha yineledi" dedi. - CANBERRA

