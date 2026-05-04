Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, Ermenistan'da başladı

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan ev sahipliği yapıyor. "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan eş başkanlık ediyor. Erivan'da bulunan Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın yanı sıra Arnavutluk, Andorra, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, İngiltere, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Norveç, San Marino, Sırbistan ve Ukrayna liderleri katılıyor.

Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından zirve alanında karşılanan liderler daha sonra toplantının yapılacağı alana geçti. Zirvenin açılış oturumu geleneksel ve modern dans gösteriyle başladı. Gösteri sonrası zirveye katılan liderler, sahneye geçerek aile fotoğrafına katıldı.

İlk kez Avrupa kıtası dışından bir lider katılıyor

Erivan'daki toplantıyı önemli kılan noktalardan biri de ilk kez Avrupa kıtasında yer almayan bir ülkenin liderinin de davet edilmesi oldu. Son dönemde ABD'yle ilişkiler ve uluslararası düzene ilişkin çıkışlarıyla dikkat çeken Kanada Başbakanı Mark Carney katılımcılar arasında yer alıyor.

Erdoğan, Tiran'daki toplantıya katıldı

Türkiye, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan ilk toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve 16 Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan toplantılarda da yer aldı.

Gündem yoğun

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunları ele alınacak.

Zirve, özellikle bağlantı, enerji, ulaştırma ve dijital iş birliği alanlarında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Liderler ayrıca, Ukrayna dahil olmak üzere geniş bölgedeki son gelişmeler ve Orta Doğu'da devam eden krizin etkileri gibi güncel küresel sorunları da ele alacak. Zirvenin sonunda ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.

İlk AB-Ermenistan zirvesinden önce gerçekleşecek

Zirve, ilk kez düzenlenecek olan AB-Ermenistan ikili zirvesinden önce gerçekleşecek. Ermenistan-Avrupa Birliği zirvesinde Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, AB'yi ise Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil edecek. Ermenistan-AB zirvesi, ekonomi, enerji, ulaşım ve diğer alanlarda daha yakın iş birliğine odaklanacak. Liderler ayrıca Güney Kafkasya'da barış, güvenlik, bağlantı ve refah konularındaki ilerlemeyi ve mevcut küresel ve bölgesel zorlukları da ele alacak.

Avrupa Siyasi Topluluğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un inisiyatifiyle 2022'de oluşturuldu.

Topluluğun 7. Zirvesi ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilmişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı