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AB'den Girne Faciasına Sessizlik

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AB kurumları ve yetkilileri, KKTC Girne açıklarında 267 kişiyle batan katamaran faciasına ilişkin taziye ya da dayanışma mesajı yayımlamayarak sessiz kaldı. Bu tutum, diplomatik çevrelerde AB'nin Rum Kesimi ve Yunanistan'a bağlı olduğu ve insani olaylarda bile çifte standart uyguladığı şeklinde yorumlandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının ve AB yetkililerinin KKTC'de Girne açıklarında 267 kişiyle batan katamaran faciasıyla ilgili taziye ya da dayanışma mesajı yayımlamaması dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu geminin batmasının ardından dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Kurtarılan yolcuların bir kısmı hastanelere sevk edilirken, arama faaliyetleri deniz ve hava unsurlarıyla sürüyor. Ancak söz konusu olaya ilişkin hiçbir AB yetkilisi taziye ve destek mesajı yayınlamadı. Facianın ardından Türkiye ve KKTC kurumları koordineli şekilde çalışırken, uluslararası arenada dikkat çekici bir sessizlik oluştu. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB'nin dış politika birimi dahil hiçbir kurum ne taziye mesajı yayımladı ne de dayanışma açıklaması yaptı. Aynı şekilde AB üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri makamlarından da herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Uluslararası diplomatik teamüllere göre, sivillerin hayatını kaybettiği büyük ölçekli deniz kazalarında devletler ve uluslararası kuruluşlar en azından insani dayanışma çerçevesinde kısa bir taziye mesajı paylaşması beklenirken AB kurumlarının tepkisizliği dikkat çekti .Bu nedenle AB'nin sessizliği, diplomatik çevrelerde AB'nin Rum Kesimi ve Yunanistan siyasetine mahkum olduğunu, insani olaylarda bile Türkiye'ye destek mesajı vermekten aciz bir duruma düştüğü şeklinde yorumlandı.

Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan deniz kazaları ve toplu can kayıplarında hızlı şekilde açıklama yapan AB kurumlarının bu olayda tamamen sessiz kalması, "çifte standart" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. AB kurumlarının Gazze ve Ukrayna'da yaşanan süreçlerdeki tavrı da bu çifte standarda en canlı örnek olarak gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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