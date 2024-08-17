Vefat eden Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu'nun cenazesi toprağa verildi

ANKARA - Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 58 yaşındaki Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Ömeroğlu'nun cenaze törenine Ak Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar katıldı.