Avcılar Belediyesi Anayasa Nöbeti'ne devam ediyor

Avcılar Belediyesi'nin CHP'nin aldığı kararın ardından düzenlediği "Anayasa Nöbeti", ikinci gününde de devam etti.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı veren üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Adalet Nöbeti" başlatmıştı. Avcılar Belediyesi de alınan kararın ardından Havuz Meydan'da "Anayasa Nöbeti" programı başlatmıştı. 7 gün sürecek olan program, ikinci günü ile devam etti.

"Bugün yağmura, soğuğa rağmen devam ettik"

Programın ikinci gününde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Anayasa Nöbeti'ni dün başlattık. Bugün yağmura, soğuğa rağmen devam ettik. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde daha fazla hukuk, daha fazla anayasa, özgürlük mutlaka gelecek ve mutlaka kazanacağız. Bizleri 452 bin Avcılarlı ve 85 milyon Türkiye izliyor, görüyor. Çünkü anayasa 85 milyonun hakkını, hukukunu koruyan belge. Asırlar boyu bizim ülkemizde de bu topraklarda da 150 yıla yakın süredir hep iktidarların halkın haklarını kısıtlama girişimine karşı anayasayla halk korunmuş. Dolayısıyla bugün de 85 milyonun anayasa talebi, hukuk talebi güncel ve biz bu talebimiz için nöbete devam edeceğiz. Bugün ikinci gündeyiz. Yarın yine saat 20.00'da burada toplanacağız. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL