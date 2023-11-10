Atatürk, vefatının 85. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önündeki törene Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi adına çelenk sunumlarıyla başlayan program, saatler 09.05'i gösterdiği sırada ise sirenle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. - UŞAK