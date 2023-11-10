Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı İzmir'de Anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü İzmir'de düzenlenen törenle anıldı. İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı törende çelenk bırakıldı ve saygı duruşu yapıldı.

CUMHURİYET'İN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde İzmir'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 9'u 5 geçe tüm kentte hayat durdu, kalpler Atatürk için attı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü için İzmir'de anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, AK Parti'li ve CHP'li İzmir milletvekilleri, oda başkanları katıldı. Törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saat 9'u 5 geçe ise sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm kentte hayat durdu. Trafik akışı tamamen dururken, caddelerde yürüyen vatandaşlar da saygı duruşuna geçti. Törenin yapıldığı alanda ise 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.