Atatürk'ün Saray ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Saray ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Saray Kaymakam Vekili, CHP Tekirdağ Milletvekilleri, Saray Belediye Başkanı ve vatandaşlar törene katıldı. Saray Belediye Başkanı, Atatürk'ün ilçeye gelişini her yıl gururla kutladıklarını belirtti ve gelecek nesillerin de bu anı yaşayacaklarını söyledi.