Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan A.E.S tutuklandı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler yaptığı belirlenen A.E.S'nin tutuklandığı bildirildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, tutuklandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli A.E.S'nin tutuklanmasına hükmetti.