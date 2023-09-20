Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan A.E.S tutuklandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler yaptığı belirlenen A.E.S'nin tutuklandığı bildirildi.