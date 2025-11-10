Atatürk'ün Anma Töreni TBMM'de Düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma törenine milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı nedeniyle TBMM'de anma töreni düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.
TBMM Başkanvekili Bingöl'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika