Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşan Bakan Kurum: "Yeşile sevdalı olanlar kazanacak" - Haberler

İstanbul Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşile sevdalı olanlar kazanacak" derken, MHP lideri Devlet Bahçeli "Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, ihya ve inşa faaliyeti vardır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamalarının adresi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu.

Kutlamalarda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Büyük fethin 569 yıl dönümünde milletimizi buraya davet ettiniz. Aziz milletimiz burayı bir çiçek bahçesine çevirdi. Bugün liderliğinizde milletin mührü bir kez daha vurulmuştu. Evlatlarınızla beraber toprakla buluşturduğumuz fethin yıl dönümü simgeleyen 569 fidan Millet Bahçemizin ilk nişanı olmuştur. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidanla hayırlı olanın mesajını veriyoruz. Bugün ektiğimiz her bir fidanla çocuklarımıza rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağaca dönen her fidanda çevrecilik nedir, doğaseverlik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım bizim tarihimiz baştan başa fethin tarihidir. Yeşilin ve güzelin tarihidir. Fetih şehirlerimiz çağın gerekliliğine göre yeniden inşa etmektir. En büyük onur, ömrünü milletine adamış, çevreye sevdalı, Türkiye'ye sevdalı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yılda yapılacak işlere 20 yılda imza atmaktır. İstanbul sevdamız kök salacak. Fatih'in emaneti göğe uzanacak. Millet bahçelerimiz kanatlarında güçlü Türkiye sevdasını taşıyan kuş sesleriyle dolacak. Cumhurbaşkanımızın göz nuru İstanbul'dan 1400 yıllık medeniyet sevdamız tekrardan yükselecek ve Türkiye'nin çağı başlayacak. Vizyonsuzluk kaybedecek vizyon kazanacak. Hakikat kazanacak. Tehditler kaybedecek eserler kazanacak. Yeşile sevdalı olanlar kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Programda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Gölgesinde huzurla oturacağımız ağacın dikilme hedefi insana ve yeşile hürmetin sonucudur. Her taraf yeşile boyanacak, Millet Bahçesi gönülleri, umutları, gelecek hayallerini buluşturacaktır. Bize göre Millet Bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Fakat aklını kiraya verenler siyasetini rehin bırakanlar vicdanını esir düşürenler ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan millet sevgisine bağlı kalırlar. İşleri güçleri fitne fesattır, geçim kapıları gıybettir. Gezi'deki müfteriler şimdi ağaç dikiminden şikayetçi. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye'yi geçemez, İstanbul'u teslim alamaz, iman setini aşamazlar. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir. Toplumsal ve siyasal mühendislik peşinde koşanlar istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir, hezimete davetiye çıkarmaktır. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak. Haksızlık karşısında susmayacağız. Onların oyunlarını hep beraber bozacağız. Bu cesaret bizde var, bu irade bizde var. Çünkü arkamızda cumhur var. Yürekleri dayanmaz, vicdanları el vermez. 569 yıl önce yankısı hala geçmeyen, yası bitmeyen fetih hareketiyle bir çağın kapakları inmiş, yeni çağın kapıları açılmıştır. Tarihin akış ve ilerleyişi kökten değişmiştir. Türk milleti Bizans'a indirdiği kamçı darbeleriyle kıtaları titretmiş, artçı sarsıntıları bugüne kadar ulaşmıştır. İstanbul'un fethi sıradan başarı değildir. Türkleri önce İstanbul'dan sonra Anadolu'dan atabilmek için asırlardır süren mücadele günümüze kadar devam etmiştir. Cumhur'un ittifak ruhu her saha ve zeminde zalimlere haddini bildirecektir" dedi. - İSTANBUL

