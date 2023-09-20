Atatürk'e hakaret eden genç tutuklandı
İstanbul'da lise öğrencisi A.E.S, Atatürk'ün fotoğrafına hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklandı.
İSTANBUL'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S (17) tutuklandı
İstanbul'ta bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika