Atatürk Devlet Hastanesi'nin Kapatılması Söz Konusu Değil

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet Binası'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve henüz alınmış bir kararın olmadığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi konusunda açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Kamuoyunda iddia edildiği gibi Ek Hizmet Binasındaki birimlerinin taşınması veya kapatılması söz konusu değildir"dedi.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, doğru bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Devrim Dural'ı da bizzat arayarak konu hakkında bilgilendirdik.

Hastane hizmetlerinin en yüksek kalitede sunulabilmesi için sağlık camiamız büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu tür konular üzerinden siyaset yapmak yerine, doğru bilgilendirmeyi esas almak ve ortak aklı aramak hepimizin sorumluluğudur.

Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, yapılan deprem dayanıklılık testi sonucu yıkım kararı alınan binalar arasında yer almıştır. Bakanlık uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda verilen bu karar sonrası, Valilik bünyesinde hekimlerimiz ve uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, her detayı titizlikle inceleyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunda iddia edildiği gibi Site Devlet Hastanesi'nin birimlerinin taşınması veya kapatılması söz konusu değildir.

Acil servis kapatılmayacaktır.

Konsültasyon için hastaların farklı birimlere taşınma ihtiyacı en aza indirilecektir.

Amelebirliği Hastanesi'nden sintigrafi ve tomografi için ek binaya gönderilen hastalara daha uygun ortamlar sağlanacaktır.

Site Ek Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hizmet kaybı yaşanmayacaktır.

Poliklinik hizmetleri verilmeye devam edecek, ayrıca Göğüs Hastalıkları Polikliniği de eklenecektir.

Hemşehrilerimizin dertlerine derman olabilmek, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gece gündüz gayretle çalışan sağlık camiamızın tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

Henüz alınmış kesin bir karar olmamakla birlikte, yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."