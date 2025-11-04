Haberler

Atatürk Devlet Hastanesi'nin Kapatılması Söz Konusu Değil

Atatürk Devlet Hastanesi'nin Kapatılması Söz Konusu Değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve henüz alınmış bir kararın bulunmadığını açıkladı. Kamuoyunu yanlış bilgilendiren iddialara yanıt veren Çağlayan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet Binası'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve henüz alınmış bir kararın olmadığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi konusunda açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Kamuoyunda iddia edildiği gibi Ek Hizmet Binasındaki birimlerinin taşınması veya kapatılması söz konusu değildir"dedi.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, doğru bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Devrim Dural'ı da bizzat arayarak konu hakkında bilgilendirdik.

Hastane hizmetlerinin en yüksek kalitede sunulabilmesi için sağlık camiamız büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu tür konular üzerinden siyaset yapmak yerine, doğru bilgilendirmeyi esas almak ve ortak aklı aramak hepimizin sorumluluğudur.

Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, yapılan deprem dayanıklılık testi sonucu yıkım kararı alınan binalar arasında yer almıştır. Bakanlık uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda verilen bu karar sonrası, Valilik bünyesinde hekimlerimiz ve uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, her detayı titizlikle inceleyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunda iddia edildiği gibi Site Devlet Hastanesi'nin birimlerinin taşınması veya kapatılması söz konusu değildir.

Acil servis kapatılmayacaktır.

Konsültasyon için hastaların farklı birimlere taşınma ihtiyacı en aza indirilecektir.

Amelebirliği Hastanesi'nden sintigrafi ve tomografi için ek binaya gönderilen hastalara daha uygun ortamlar sağlanacaktır.

Site Ek Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hizmet kaybı yaşanmayacaktır.

Poliklinik hizmetleri verilmeye devam edecek, ayrıca Göğüs Hastalıkları Polikliniği de eklenecektir.

Hemşehrilerimizin dertlerine derman olabilmek, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gece gündüz gayretle çalışan sağlık camiamızın tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

Henüz alınmış kesin bir karar olmamakla birlikte, yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.