Atakum Belediye Meclisi Kurupelit Marinası'nın İmar Planını Ret Etti

Atakum Belediye Meclisi, Kurupelit Marinası'nın doldurulması ve yeni yat limanı inşa edilmesiyle ilgili imar planına oy çokluğuyla ret kararı verdi. Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ise projenin çevreye ve kumsala ağır tahribatlar yaratacağını belirtti.

Atakum Belediye Meclisi, Kurupelit Marinası'nın doldurulması ve yeni yat limanı inşa edilmesiyle ilgili imar planına oy çokluğuyla ret kararı verdi.

Atakum Belediye Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kurupelit'te yapılması planlanan yeni mendireğin imar planı hakkında görüş talebi nedeniyle olağanüstü toplandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında toplanan mecliste, Kurupelit Marinası'nın doldurulması ve yeni yat limanı inşa edilmesiyle ilgili imar planı görüşüldü. Belediye Meclis üyeleri, Samsun Kurupelit Tahkimat ve Mendirek amaçlı imar planına, oyçokluğuyla ret kararı verdi.

KAMU KAYNAKLARIYLA YAPILMIŞ BİR MARİNA

Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, "Raporda mevcut marinanın neden sökülmesi gerektiğine ya da formunun neden değiştirilmesi gerektiğine dair bir saptama yok. Elimizde kamunun kaynaklarıyla elde edilmiş bir yapı var. Evet hatalı. Zamanında ayrıntılı incelemeler yapılsaydı böyle sonuçlar çıkmayacaktı ama netice itibarıyla konuştuğumuz noktada burada olması gerektiğidir. Çünkü bu marina gerek Atakum gerek Samsun ve bölge halkı tarafından kabul görmüş bir marinadır. Ancak içinde bulunduğu fiziki koşullar, sağlıklı kullanımını engeller durumda. Dolayısıyla bugün bizim sormamız gereken soru bu sağlıksız durumu ortadan kaldırabilir miyiz? Ancak bu raporda bu soruya yönelik hiçbir cevap yok" diye konuştu.

SORUNLAR MEVCUT MARİNAYLA ÇÖZÜLEBİLİR

Memişoğlu, raporda projenin gerçekleştirileceği alanda yapılan sondaj çalışmalarında "Deniz suyu derinliğinin eksi 2 ila 4 buçuk metre arasında olduğu tespit edilmiştir" ifadesinin yer aldığını ve burada dip taraması yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktadan baktığımızda; eğer yapılacak havuzun içerisinde de derinlik sorunu varsa ve dip taraması yapılması gerekiyorsa; o zaman biz mevcut alanın dip taramasını yaparak bu işi yapabileceğimiz raporun bu saptamasında ortaya çıkıyor. Raporda bahsedilen ve sorun teşkil eden yerlerden bir tanesi Sazak Deresi'nin buraya akmasının engellenmesi noktasında; bir yapı yapılarak sorunun büyük oranda engellendiği söyleniyor. Ancak yine burada alınan tedbirlerle, Sazak Deresi'nin ağzının dışarıda bırakılabileceği biçimde planlama yapılmak suretiyle; derenin mecut alana akması engellenebilir."

"KUMSAL TAMAMEN YOK OLACAK"

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak ise projenin hayata geçirildiği takdirde çevrede ağır tahribatlar yaratacağına dair teknik raporların olduğunu belirterek, "Atakum kıyısında 62-63 metre oyulmalara sebep vereceği ve daha ileride de kum alanları oluşturacağına dair bir rapor elimize geldi. Biz bu raporu Google üzerine yansıttığımızda bu oyulmaların binaların cephelerine kadar dayandığını gördük. Bu çok önemli bir tahribat. Bu rapor 2021-2040 tarihleri arasında 62- 63 metre oyulmaların görüleceği ve kumsalın tamamen yok olacağını ortaya koyuyor" dedi.